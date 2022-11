Mahnwache in Brüssel für den am Donnerstag getöteten Polizisten

Rund hundert Brüsseler Polizisten haben sich am Freitagabend vor einer Polizeiwache in der Nähe der Stelle zu einer Mahnwache getroffen, an der am Abend zuvor einer ihrer Kollegen bei einer Messerattacke ums Leben kam. Viele Polizisten und Polizistinnen zeigten sich schockiert über diesen Vorfall.