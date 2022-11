Messerattacke auf Polizisten: Brüsseler Klinik wusste nicht, dass der spätere Polizistenmörder potentiell gefährlich war

Nur rund 20 Minuten später stellte ein weiterer Pfleger, der den Mann zur Behandlung im Wartesaal abholen sollte, fest, dass sich dieser „in Eigeninitiative“ entfernt habe. „Es war hier nicht der Fall, dass er die ganze Zeit von der Polizei bewacht wurde.

Irgendwelche Instruktionen oder Informationen zu ihm habe es von polizeilicher Seite her nicht gegeben. Nur Stunden später griff dieser Mann am Nordbahnhof in Brüssel eine Polizeistreife mit einem Messer an, bei der ein Polizist getötet wurde und ein weiterer schwer verletzt.

Inzwischen ist bekannt, dass der Täter auf Terrorlisten geführt wurde und dass er als im Gefängnis radikalisiert wurde und als gefährlicher islamistischer Ex-Häftling galt. Dass diese Informationen nicht an die Cliniques universitaires Saint-Luc weitergereicht wurde, wird derzeit heftig kritisiert. In der Klinik hätte man den Mann z.B. internieren können.