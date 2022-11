Nach dem Polizistenmord: Polizeigewerkschaften entziehen dem Justizminister das Vertrauen und fordern dessen Rücktritt

Justizminister Van Quickenborne will sich am Montag seiner Verantwortung im belgischen Bundesparlament stellen, auch wenn dort seine Entlassung gefordert werde. Der flämische Liberale bleibt vorerst noch unbeeindruckt: „Ich habe selbst angeboten, dem Parlament gegenüber so schnell wie möglich Rede und Antwort zu stehen. Ich werde dort auch erzählen können, was genau passiert ist und wie der Täter beobachtet wurde. Ich werde dies in völliger Transparenz und Deutlichkeit bieten.

Zum Vorgang selber, bzw. zur Tatsache, dass die Polizei den späteren Polizistenmörder ohne weitere Informationen zur psychologischen Notaufnahme der Brüsseler Uniklinik Saint-Luc gebracht habe, sagte der Justizminister: „Ein Einschätzung war, dass jemand, der einen Anschlag verüben will, nicht erst bei der Polizei um Hilfe bittet.“ Einen Rücktritt lehnt Van Quickenborne derzeit ab.