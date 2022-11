Tatort des Polizistenmords in Brüssel: Nordviertel wird einen Monat lang nachts geschlossen

Die Gemeinde Schaarbeek verordnet als Folge des Polizistenmordes eine Sperrung der Aarschotstraat, das ist die berüchtigte Rotlichtmeile hinter dem Brüsseler Nordbahnhof, in der Nacht. Das bedeutet, dass zwischen 1 Uhr in der Nacht und 6 Uhr am Morgen alle Bordelle ebenso geschlossen werden müssen, wie auch die Geschäfte - zumeist Nightshops - und die Gastronomiebetriebe.

Dazu sagte Schaarbeeks stellvertretende Bürgermeisterin Cécile Valentin Jodogne (DéFi): „Dabei handelt es sich um eine Maßnahme, die dafür sorgen soll, mögliche Auswüchse verhindern bzw. händelbar zu gestalten und dies besonders nachts.“ Die nächtlichen Aktivitäten rund um Drogen oder Alkohol und die stets weiter sinkende soziale Kontrolle durch weniger Sicherheitsakteure würden dies erforderlich machen, so Jodogne.

„Wir denken, dass dies eine zeitlich befristete Maßnahme sein kann, mit der hier wieder Ruhe einkehren kann und die die öffentliche Sicherheit wieder herstellen soll. Leider müssen wir diese außergewöhnlichen Maßnahme ergreifen“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin von Schaarbeek gegenüber dem frankophonen Privatsender RTL Info.

Dem schloss sich die Nachbargemeinde Sint-Joost-ten-Noode, an die das Rotlichtviertel von Schaarbeek grenzt, an, wie der dortige Bürgermeister Emir Kir (PS) mitteilte. Das bedeutet, dass für die Dauer eines Monats jegliche wirtschaftliche Aktivität im sogenannten Nordviertel zwischen 1 Uhr nachts und 6 Uhr in der Frühe untersagt sind. Das betrifft neben der Aarschotstraat auch die parallel laufende Brabantstraat und den Koniginneplein, an dem die Gemeinden Schaarbeek, Sint-Joost und Brüssel-Stadt zusammenlaufen.