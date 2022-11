31.000 Fahrgäste pro Tag: Die Buslinie 71 in Brüssel ist 50 Jahre alt geworden

Diese Linie wird von sehr unterschiedlichen Fahrgästen genutzt. Viele nutzen sie zur Fahrt in die Innenstadt zum Schoppen. Studierende fahren damit vom Brüsseler Zentralbahnhof zur Uni, viele Berufspendler nutzen sie ebenfalls und da sie an zahlreichen Sehenswürdigkeiten entlang verläuft, ist sie auch bei Touristen beliebt.

Die Linie 71 fährt am De Brouckère-Platz 7 in der Altstadt ab, hält am Zentralbahnhof und an einigen Museen und Kulturhäusern am Kunstberg, von wo sie aus zum Königlichen Palast und danach zur Naamsepoort und zum Matongé-Viertel weiterfährt. Im Stadtteil Elsene sind aus dem Bus heraus das Kulturzentrum Flagey im gleichnamigen früheren Rundfunkgebäude und auch die Weiher zu sehen. Nicht zu vergessen sind auch einige prächtige Art Nouveau-Gebäude, an denen der Bus vorbeifährt.