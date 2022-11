Alle Autobahnen in Flandern sollen bis 2027 mit LED-Straßenlampen beleuchtet werden

Verkehrsministerin Peeters will diese Beschleunigung der Anpassung der Autobahnbeleuchtung durch energiesparende LED-Leuchtmittel in Flandern mit insgesamt 25 Mio. € finanzieren.

Die Ministerin will mit diesem Vorhaben, mit dem die flämische Landesagentur für Straßen und Verkehr (AWV) betraut wurde, jährlich bis zu 4 Gigawattstunden (GWh) Strom einsparen, was bis zu 1,4 Mio. € einbringen soll.

Bisher sind auf den Autobahnen im belgischen Bundesland Flandern rund 40 % der etwa 30.000 Lampenmasten mit solchen LED-Lampen ausgerüstet.

Dies hilft auch dabei, dass die Autobahnbeleuchtung besser gedimmt werden kann, um Energie zu sparen, wie derzeit der Fall durch die hohen Energiekosten der Fall ist.

In Flandern wird die Autobahnbeleuchtung in der Nacht seit einiger Zeit schon an verschieden Stellen ausgeschaltet oder zumindest gedimmt, um Energie zu sparen. Ausgenommen davon sind aus Sicherheitsgründen Autobahnkreuze oder Auf- und Abfahrten.