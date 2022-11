Flanderns Ministerpräsident Jambon befürchtet, dass der Bau der Ventilus-Hochspannungsleitung ein schwerer Gang wird

Die flämische Landesregierung wird sich in der kommenden Woche mit Elia, dem Betreiber der Hochspannungslinien in Belgien treffen, wie Jambon andeutete. Dabei geht es auch und gerade um die Kompensierungen, die den Betroffenen zuteilwerden sollen, so Jambon: „Wir müssen noch festlegen, wie weiträumig wir um die Leitung herum kompensieren werden. Dieser Beschluss ist noch nicht getroffen worden. 180 Meter? Geht das breiter? Geht das schmaler? (…) Im Februar werden wir von den fünf möglichen Trassen eine bestimmte auswählen. Damit wird die Zahl der Betroffenen sehr deutlich eingeschränkt.“

Chris Peeters, der CEO von Elia, sieht in diesem Zusammenhang „aus der Gesundheitslogik heraus kein Problem“, wie er am Sonntag im Rahmen von „De zevende dag“ erklärte. Studien haben bisher noch keinen kausalen Zusammenhang zwischen Hochspannung und Leukämie bei Kindern festgestellt, doch „Wir halten uns an sehr strenge Normen und das Prinzip der Vorsichtigkeit wird vollständig angewendet.“