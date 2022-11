Haftbefehl gegen den Polizistenmörder erlassen - Innenministerin: "Keine Schuldzuweisung"

Gegen den Mann, der am Donnerstagabend in der Aarschotstraat am Brüsseler Nordbahnhof zwei Polizisten mit einem Messer attackierte, ist Haftbefehl wegen Mord und Mordversuch erlassen worden. Da der Verdächtige noch nicht verhört werden konnte, erging dieser Haftbefehl auf Basis der bekannten Elemente der Ermittlungen. Einer der beiden Polizisten erlag seinen Verletzungen, der zweite konnte am Samstag bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden. Inzwischen reagierte Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) auf den Vorgang.