Maarten Truijen ist der neue Mister Gay Belgium

Am Samstagabend ist im Zaal Elckerlyck in Antwerpen der neue Mister Gay Belgium gekürt worden. Dabei fiel die Wahl auf den 33 Jahre alten Maarten Truijen (Foto) aus Kinrooi in der Provinz Limburg. Sein Ziel ist, die Welt ein bisschen besser zu machen und Liebe zu verbreiten.