Spielabbruch: Wieder Randale im Stadion von Charleroi - Pro League will gegen Gewalt im Fußball vorgehen

Die Randale begann schon vor dem Spiel vor dem Stadion und bereits in der ersten Spielminute warfen einige Hooligans Tennisbälle und Kracher auf das Spielfeld. Als in der zweiten Halbzeit beim Stand 1:0 für die Gastgeber zum dritten Mal Feuerwerkskörper auf das Spielfeld flogen, brach der Schiedsrichter das Spiel vorzeitig ab. Das bedeutet, dass die Partie in der Tabelle mit 0:5 für KV Mechelen gewertet wird.

Lorin Parys, der Vorsitzende der Pro League, dass ist der Verband der professionellen Fußballvereine in Belgien, will dem jetzt ein Ende bereiten. Er twitterte nach dem Spiel am Sonntagvormittag: „Morgen (Montag, Red.) rufe ich alle Clubs zusammen über die Sicherheit im Fußball. Es kann nicht länger sein, dass eine kleine Gruppe unseren Fußball wegen anderer Ziele kaputt macht. Diese Gruppe muss raus. Wir werden unsere Verantwortung übernehmen und unseren Plan beschleunigt umsetzen. Dazu reichen wir all unseren Partnern die Hand.“