Antwerpen: Polizist nach Faustschlägen gegen Minderjährigen schuldig gesprochen

Der Polizist wird allerdings für seine Handlungen nicht bestraft. Das bedeutet, dass seine Strafe ausgesetzt wird. Der Vorgang ist bereits zwei Jahre alt und fand mitten in der Coronakrise statt.

Damals hatten sich trotz Corona-Verordnung dutzende Jugendliche nach ihren Klausuren in der Schule am Dageraad-Platz in Antwerpen zu einer kleinen Feier getroffen, die von der Polizei aufgelöst werden musste.

Die damals auch mit Handys aufgenommen Bilder wurden zum ersten Mal öffentlich in einer VRT-Reportage der Magazin-Sendereihe „Pano“ gezeigt. Dabei ging es um Polizeigewalt.