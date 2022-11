Beeindruckende Ehrung für den getöteten Polizisten in Brüssel

Vor dem Justizpalast in Brüssel haben am Montagvormittag rund 1.000 Polizisten aus ganz Belgien ihrem am Donnerstag in Schaarbeek von einem als gefährlich eingestuften Extremisten erstochenen Kollegen Thomas Monjoie (29) gedacht. Mit dieser Zusammenkunft wollten die Polizisten Justiz und Politik ein Signal geben, dass sie besser gegen Gewalt geschützt werden wollen.