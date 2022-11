Brüssel arbeitet an einem Verbot, um Mieter im Winter vor die Türe zu setzen

Die Regierung der Brüsseler Hauptstadt-Region hat in der vergangenen Woche in zweiter Lesung einer Anordnung zugestimmt, mit der Mieter im Winter nicht vor die Türe gesetzt werden können, bzw. die Wohnungsräumungen in der Zeit vom 1. November bis zum 15. März untersagt. Zudem wird in Brüssel das gesamte Zwangsräumungsverfahren reformiert, wie die Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ dazu schreibt.