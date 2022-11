Brüssel ist mit Verhütungsmitteln für Tauben erfolgreich und weitet das System aus

Die Stadt Brüssel erhält bei diesem Projekt Unterstützung von einem Kollektiv von Tierärzten, das sich „Vets For City Pigeons“ nennt. Die „Vets“ verteilen Verhütungsmittel mit Schüben von 350 Gramm über eine ferngesteuerte Anlage. Dieses Präparat besteht aus Maiskorn und aus einem Medikament gegen Parasiten bei Vögeln, das nebenbei verhütend wirkt.

Dieses Präparat macht die Tauben zwar nicht dauerhaft unfruchtbar, was dem Tierschutz entspricht, doch es sorgt dafür, dass deutlich weniger Tauben Eier legen. Seit Ende 2020 wird dies auch in der Cité Modèle, einem Wohnviertel aus den 1950er Jahren in Laken und am Joseph Benoît Willemplein, ebenfalls in dieser Gemeinde angewendet. Teuer ist das nicht. Jede der Anlagen kostet pro Jahr inklusive Futter, Wartung und Beobachtung gerade einmal 7.381 €. Die Unkosten für die Beseitigung von Taubenausscheidungen liegen wesentlich höher.

Da die Experimente in Brüssel-Stadt und in Laken in dieser Hinsicht so erfolgreich sind, wird dieses Verhütungsmittel für Tauben jetzt auch in der Gemeinde Elsene getestet. Zunächst wird es am Raymond Blyckaerts-Platz, auf dem Dach der Bibliothek, an einer Stelle an den Weihern und in der Nähe des Friedhofs verstreut.