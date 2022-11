Das Haus des belgischen Justizministers wird bewacht: Mögliche Demonstration erwartet

Mehrere Polizeistreifen halten das Anwesen von Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in Kortrijk in Westflandern im Auge. Gerüchten zufolge sei eine Demonstration vor seinem Haus geplant. Grund dafür sei der tödliche Messerangriff auf einen Polizisten am vergangenen Donnerstagabend in Brüssel. Inzwischen zollt Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) der Polizei in einem offenen Brief ihren Respekt.