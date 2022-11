Belgiens Innenministerin: "Bei Gewalt im Fußballstadion müssen die Vereine ihre Verantwortung übernehmen"

Verlinden will die Vereine jetzt mehr in die Verantwortung nehmen. Dies steht auch in ihrem Entwurf für ein strengeres Fußballgesetz in Belgien. Sind die Clubs bei der Kontrolle an den Stadioneingängen bzw. des Kartenverkaufs zu lässig, drohen Strafen. Es gilt bekannte gewaltbereite Hooligans ebenso aus den Stadien zu verbannen, die auch pyrotechnisches Material.

Auch die Sanktionen gegen gewalttätige Zuschauer werden verschärft. Wer wegen körperlicher Gewalt angezeigt wird, dem droht ein Stadionverbot von 10 Jahren und nicht wie bisher von 5 Jahren. Personen, die Tickets für Spiele weiterverkaufen, womöglich an Hooligans mit Stadionverbot, werden Probleme bekommen. Eintrittskarten für Fußballspiele in der ersten Liga in Belgien sollen wieder namentlich werden und die Kontrolle davon soll durch private Sicherheitsfirmen erfolgen.

Ab wann diese neue Regelung innerhalb des belgischen Fußballgesetzes in Kraft treten soll, ist noch unklar, doch bei Risikospielen soll ab sofort schärfer kontrolliert werden. Ganz nebenbei bemerkt: Am Sonntag brannten Fans des RSC Anderlecht im Spiel gegen Racing Genk wieder massiv Pyrotechnik im Stadion ab (Foto unten). Anderlecht verlor mit 0:2 gegen Tabellenführer Genk.