Umfrage zum Demokratieverständnis: Rund 20 % aller Belgier können sich eine Diktatur oder ein Ein-Parteien-System vorstellen

Laut Umfrage ist fast ein Fünftel der Befragten, genauer 18,9 %, der Ansicht, dass Belgien schon jetzt eine Diktatur sei oder sich in Richtung eines solchen „Models“ bewege.

Über die Gefahren von Rechts- oder Linksextrem für die Demokratie gehen die Ansichten interessanterweise entlang der Sprachengrenze in Belgien auseinander.

Auf flämischer bzw. niederländischsprachiger Seite scheint die Angst um die Demokratie bei weitem nicht so ausgeprägt, wie in den anderen Landesteilen Belgiens. 68 % der Wallonen und 72,1 % der Brüsseler befürchten hingegen eine Bedrohung von rechtsextremer Seite her.

Aus der Kantar-Umfrage zum Demokratieverständnis in Belgien ist zudem ersichtlich, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung in unserem Land weder der Polizei, noch der Justiz trauen. Im Jahr 2022 fühlen sich nur 53,2 % von Justiz und Polizei beschützt, während 46,8 % der Befragten angeben, sich nicht sicher zu fühlen und sich nicht von beiden Institutionen geschützt zu fühlen.