Verteilungsplan für Flüchtlinge: Asylstaatssekretärin verwirft Forderung der flämischen Grünen

„Die Temperaturen werden immer kälter und noch immer müssen Familien mit Kindern auf der Straße übernachten“, sagte Jeremie Vaneeckhout, der Vorsitzende der flämischen Grünen (Groen) gegenüber VRT NWS: „Wir können doch nicht warten, bis es daneben geht.“ Seine Partei fordert deshalb einen verpflichtenden Plan zu einer besseren Verteilung von Flüchtlingen über ganz Belgien, um der Asyl- und Aufnahmekrise etwas entgegenzusetzen.

Dazu gehört nach Ansicht der Grünen kurzfristig ein beschleunigtes Öffnen von leerstehenden Kasernen. Langfristig soll es zu dem geforderten Verteilungsplan kommen, so Vaneeckhout: „Das hat 2015 auch geklappt. Alle Verwaltungsebenen übernehmen ihre Verantwortung, was natürlich vom Bund finanziert wird.“

Abfuhr

„Wir verstehen nicht, dass Lösungen, die in der Vergangenheit funktioniert haben, um Flüchtlinge auf eine menschwürdige Weise aufzunehmen, jetzt nicht mehr möglich sein kann,“ so der Grünen-Vorsitzende. Doch Belgiens Asylstaatssekretärin Nicole de Moor von den flämischen Christdemokraten CD&V will von einem verpflichtenden Verteilungsplan nichts wissen.

De Moor steht auf dem Standpunkt, dass man diese Verantwortung nicht an die Kommunen weitergegen sollte, denn diese stünden bereits stark unter Druck in dieser Frage. Sie bezweifelt zudem, ob ein solcher Plan bereits aktiviert worden ist. „Ich rufe jeden in der Regierung, auch die Kollegen der Grünen, dringend dazu auf, um bei der Aufnahme mitzuarbeiten, die das Krisenzentrum koordiniert. Wir haben die Plätze hier und jetzt nötig und nicht einen weiteren Vorschlag, der die Aufmerksamkeit ablenkt“, so De Moor in einer Reaktion.