Fotograf aus Diepenbeek gewinnt Publikumspreis "National Geographic Photo Competition"

Niki Colemont selbst ist sehr glücklich über seinen Sieg und kann es noch gar nicht glauben: “2019 war ich schon sehr nah an einem Preis für ein Foto. Jetzt habe ich eine zweite Chance bekommen, es ist unglaublich, dass ich gerade gewonnen habe. Ich bin sehr stolz darauf, diese Auszeichnung zu erhalten. Ich habe viel Unterstützung von Freunden und Familie erhalten. Sogar der Zweitplatzierte hat mir schon gratuliert."

Colemont hat das Foto in Nordbrabant, in den Niederlanden, aufgenommen. "Ich habe den Ort, an dem sich viele Eichhörnchen aufhalten, vier Stunden lang beobachtet. Es gab dort einen Teich, aus dem sie trinken konnten. Aber Eichhörnchen mögen kein Wasser", weiß der Naturfotograf: "Also legte ich ein Stück Moos mit einer Nuss auf das Wasser, in der Hoffnung, dass ein Eichhörnchen darauf springen würde." Und so war es auch.