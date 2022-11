Fußball-WM 2022: Die Roten Teufel sind am Mittag abgeflogen, aber erst geht’s nach Kuweit

Die belgische Fußballmannschaft ist am Dienstagnachmittag zur Weltmeisterschaft abgeflogen. Allerdings nicht direkt nach Katar, sondern erst nach Kuweit, wo sie sich eingewöhnen und ein Freundschaftsspiel gegen Ägypten absolvieren werden. An Bord sind 26 Rote Teufel, die in der ersten Runde gegen Kanada, Marokko und Kroatien antreten müssen. Am Montag hatte sich König Filip in Tubeke, dem Trainingslager der Nationalelf, von den Profis verabschiedet.