Internationale Untersuchung: mindestens 12 belgische Honorarkonsuln in undurchsichtige Fälle verwickelt

Die Untersuchung hat ergeben, dass weltweit bis zu 500 Diplomaten in Verruf geraten sind, darunter auch in Belgien. "In unserem Land haben wir festgestellt, dass etwa 12 Honorarkonsuln in allerlei dubiosen Angelegenheiten verwickelt sind", sagt Bové und nennt das Beispiel eines belgischen Honorarkonsuls in Polen, der in einem großen Betrugsfall in Verruf geraten ist. Seine Ernennung wurde 2018 annulliert: “Es gibt aber auch mehrere Honorarkonsuln, die in Steuerskandale verwickelt waren oder als Geschäftsleute zum Beispiel illegale Waldrodung betrieben haben. Das waren aber nie Gründe, um diese Honorarkonsuln abzusetzen."

Außerdem gibt es erst seit 2016 ein Verfahren, mit dem die Ernennung eines Honorarkonsuls im Falle eines Missbrauchs gestoppt werden kann. Dieses Verfahren wurde seither nur zweimal angewandt.

Die Studie zeigt auch, dass der Titel des Honorarkonsuls häufig auf dessen Kinder übertragen wird. "In einem von zehn Fällen geht der Titel vom Vater auf den Sohn über. Andererseits handelt es sich oft um reiche, ältere Geschäftsleute mit einem Netzwerk, das Fragen aufwirft. Man kann sich also fragen, ob das Auswärtige Amt diese Leute ausreichend überprüft und ob es nicht mehr Transparenz bei ihrer Ernennung geben sollte", so Untersuchungsjournalist Bové (unten).