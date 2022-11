Vlaams Belang will Einwanderung mit einem 'Ikea-Plan' begrenzen, Möbelhaus verlangt, dass sein Name nicht verwendet wird

Die rechtsextreme flämische Partei Vlaams Belang hat am Montag ein Maßnahmenpaket (Foto) vorgestellt, die ihrer Meinung nach die Einwanderung nach Belgien verringern soll. Der Parteivorsitzende Tom Van Grieken kündigte die Maßnahmen als Ikea-Plan an (Immigratie Kan Echt Anders, ins Deutsche übersetzt: "Einwanderung kann echt anders organisiert werden"). Die schwedische Möbelhauskette Ikea Belgien hat bereits reagiert und vom Vlaams Belang gefordert, die Verwendung ihrer Marke in seiner Propaganda für eine Verschärfung der Migrationspolitik zu unterlassen.