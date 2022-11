Werden der Japanische Turm, der Chinesische Pavillon und die Hallepoort in Brüssel verkauft?

Die beiden Gebäude waren Anfang des 20. Jahrhunderts von König Leopold II. in Auftrag gegeben, um chinesische und japanische Kunstschätze aufzubewahren. Bis 2021 sollten die Renovierungsarbeiten am Japanischen Turm und am Chinesischen Pavillon abgeschlossen sein. Was aber leider nicht der Fall ist, wie man am heruntergekommenen Aussehen unschwer erkennen kann.

Nachdem König Leopold II. 1900 mehrmals die Pariser Weltausstellung besucht hatte, beauftragte der belgische Monarch den französischen Architekten Alexandre Marcel mit dem Bau einer ähnlichen Anlage in der Nähe von Schloss Laeken. Der Chinesische Pavillon war ursprünglich als Luxusrestaurant gebaut worden und wurde erst zehn Jahre später der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Besucher konnten sich Importe aus dem Fernen Osten ansehen, von Porzellan und Silberwaren bis hin zu chinesischen Möbeln.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Museum wegen Renovierungsarbeiten geschlossen und den KMKG zugeordnet. Bis 2013 beherbergte das Gebäude eine bemerkenswerte chinesische Kunstsammlung. Die Werke wurden inzwischen in den Museen für Kunst und Geschichte im Brüsseler Jubelpark untergebracht.