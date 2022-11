Belgien will sich als Zentrum für grünen Wasserstoff profilieren

Die belgische Regierung hat sich am Rande des Klimagipfels COP27 mit dem Gastgeberland Ägypten auf die Gründung eines weltweiten Forums für grünen Wasserstoff geeinigt. Dies teilte Bundesenergieministerin Tinne Van der Straeten (Groen) mit. Damit will sich Belgien deutlich als internationaler Hub für die Einfuhr dieses nachhaltigen Energiestoffs in Europa profilieren.