Belgien wird bei der Fußball-WM in Katar nur durch Außenministerin Lahbib vertreten

Doch mehr und mehr Städte nehmen Abstand von der WM. In großen Städten wie Antwerpen, Brüssel, Gent, Mechelen oder Lüttich wird es keine Übertragungen der Spiele der belgischen Mannschaft über Großbildschirme im öffentlichen Raum geben, was auch in zahlreichen kleineren Städten und Ortschaften der Fall ist.

Am Mittwoch gab zudem der belgische Fußballverband KBVB bekannt, dass er das offizielle „Fandorf - The Desert“, dass in Vilvoorde in Flämisch-Brabant bei Brüssel absagen wird. Eine Woche vor dem Anpfiff des ersten Spiels der „Roten Teufel“ sei die Nachfrage nach Eintrittskarten zu gering, um das „Fandorf“ zu betreiben, hieß es dazu.