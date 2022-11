Corona in Belgien: Seit Ausbruch der Pandemie starben hier 33.000 Menschen

Die Corona-Zahlen stagnieren in Belgien in einigen Bereichen. Aktuell werden pro Tag 53 Coronapatienten in Krankenhäusern aufgenommen. Das ist ein leichter Anstieg im Wochenvergleich. Die durchschnittliche Tageszahl der gemeldeten neuen Ansteckungen mit Covid-19 sinkt schnell und liegt aktuell bei knapp 650 wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet. Aktuell werden nur noch 54 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt. In den vergangenen Tagen wurde die 33.000er Marke der Sterbefälle durch Corona in unserem Land erreicht.