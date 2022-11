Das Museum "De Reede" in Antwerpen zeigt eine Lithographie von "Der Schrei"

Dieses Werk passt sehr gut in die Ausstellung des Antwerpener Museums, dass sich auf Drucke und Lithographien bzw. auf grafische Arbeite und Werke auf Papier spezialisiert hat.

Der Druck von „Der Schrei“ bleibt in der Sammlung des Museums bzw. der permanenten Ausstellung in „De Reede“, so Rutten: „Wir sind jetzt das 11. Museum in der Welt mit einem solchen Exemplar. Es bleibt also selten und das wird zweifellos mehr Besucher anziehen, wie wir hoffen.“

Inzwischen besitzt „De Reede“ 34 grafische Arbeiten von Edvard Munch. In keiner anderen Stadt weltweit ist dieser Künstler mit Lithografien so umfassend vertreten, wie in Antwerpen, es sei denn in Oslo, der Hauptstadt von Norwegen, dem Heimatland des Künstlers.