Elektrische Lastwagen kommen zwischen dem Volvo-Trucks-Werk und dem Hafen von Gent zum Einsatz

DFDS, ein international aktives Transportunternehmen aus Dänemark, dass auch Fährschiffe betreibt, hat im Hafen von Gent den ersten von insgesamt 125 elektrisch betriebenen Lastwagen in Betrieb genommen, die in Zukunft zwischen dem Hafen und dem Volvo-Trucks-Werk in Gent pendeln werden. DFDS will damit unterstreichen, wie wichtig die Elektro-Mobilität ist. Das Unternehmen erinnert aber auch daran, dass es zu mehr Ladestationen für LKW kommen müsse.