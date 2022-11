Trump-Fan stört ein Livegespräch mit dem VRT-USA-Korrespondenten Björn Soenens

Unser Amerika-Korrespondent Björn Soenens hatte am Dienstagabend (hiesige Zeit) In Palm Beach/Florida eine unangenehme Begegnung mit einem Trump-Fan. Als Soenens live in die VRT-Nachrichten in einem Live-Gespräch eine Einschätzung über die Reaktionen der USA zu dem Raketeneinschlägen in Polen geben sollte, stellte sich der Trump-Fan mit einem Schild hinter dem VRT-Journalisten, auf dem zu lesen war: „FAKE NEWS is CNN“. Der Mann konnte nicht dazu bewegt werden, Soenens und sein Kamerateam in Ruhe zu lassen. Aber, unser Kollege blieb ruhig…