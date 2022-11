Asylkrise: 148 Asylsucher klagen gegen Belgien - Kaum Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine

"Länder und Regionen sind verantwortlich"

Belgiens Staatssekretärin für Asyl und Einwanderung, Nicole de Moor (CD&V) sagte dazu, dass die Unterkünfte, die Fedasil zur Verfügung stehen, voll sind und dass sie Länder und Regionen in Belgien verantwortlich für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine seien: „Wenn das nicht passiert, strömen die staatlichen Unterkünfte natürlich voll. Vor allem in der Wallonie waren anfangs zu wenig Plätze frei, doch dort engagiert man sich jetzt, mehr Aufnahmeplätze zu schaffen.“ Die Staatssekretärin ist der Ansicht, dass Besserung in Sicht ist.“