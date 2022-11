Belgien hat das höchste Haushaltsdefizit in der Europäischen Union

Der Haushalt ist derzeit für die belgische Bundesregierung ein Problem. Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) hatte den Haushaltsentwurf von Haushaltsstaatsekretärin Eva De Bleeker (ebenfalls Open VLD) korrigiert. De Bleeker hatte in ihren Berechnungen, die den Abgeordneten des belgischen Bundesparlaments in der Kammer vorgelegt wurde, bereits mit einer permanenten Mehrwertsteuer-Senkung auf Energie gerechnet, doch dies habe sie noch nicht machen dürfen, so der Premier.

Mit dieser MWS-Senkung hatte der Haushaltsentwurf „noch roter“ ausgesehen, als der, den der Premierminister Mitte Oktober erst bei der EU-Kommission eingereicht hatte. Konkret liegt das Defizit mit der Einbeziehung der MWS-Senkung auf Energieprodukte auf 6 % bei 6,1 % des Brutto-Inlandsprodukts, doch in der Version, die bei der EU liegt, wird das Defizit mit 5,8 % des BIP angegeben.

In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies ein Haushaltsloch von 34 Mio. €. Die Version von Staatssekretärin De Bleeker hatte ein Haushaltsloch, das um 1 Mia. € größer war… Premier De Croo gab zu verstehen, dass es sich bei der Korrektur des Haushaltsentwurfs um einen „materiellen Fehler“ gehandelt habe, doch er wies seine liberale Parteikollegin offenbar deutlich zurecht.