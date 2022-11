Brüssels Weihnachtsbaum kommt dieses Jahr aus Ostbelgien

Der Weihnachtsbaum auf der Grand‘Place in Brüssel kommt aus Raeren in Ostbelgien und wurde der Stadt Brüssel von einem jungen Paar geschenkt. Die jungen Leute hatten in Raeren ein 40 Jahre altes Haus gekauft, doch die Tanne im Garten des Hauses war ihnen zu groß und sie stand zu nah am Haus.

Doch den Baum einfach fällen wollten sie nicht und deshalb hatten sie die Idee, die Tanne irgendeiner Stadt in Belgien als Weihnachtsbaum zu spenden. Mehrere Städte wurden angeschrieben und Brüssel griff zu.

Jetzt wird der Weihnachtsbaum mit 600 Christbaumkugeln und mit einer 2 Kilometer langen Leuchtschlange verziert. Am 25. November, wenn in Brüssel der Weihnachtsmarkt eröffnet wird, erstrahlt er zum ersten Mal in vollem Glanz. Fachleute für Weihnachtsbäume sind übrigens der Ansicht, dass die Raerener Nordmanntanne ein so gut wie perfekter Baum für diesen Anlass sein soll…