Es stehen möglicherweise nicht einer sondern drei Tage Bahnstreik in Belgien an

Die drei großen Eisenbahnergewerkschaften ACOD Spoor, ACV Transcom und VSOA Spoor kritisierten am vergangenen Dienstag in einem Gespräch mit der Presse, dass viel zu wenig in die Bahninfrastruktur investiert werde und dass die Bahn viel zu wenig unternehme, um gegen den akuten Personalmangel vorzugehen.

Es fehlen jeweils rund 300 Techniker und Zugbegleiter. Das bedeutet, dass das Personal viele Überstunden leisten muss und dass Urlaubsanfragen abgelehnt werden. Deshalb drohen diese drei Gewerkschaften mit einem Streik am Dienstag, den 29. November.

Doch möglicherweise werden die Reisenden und die Pendler noch mehr Probleme haben, denn die kleine Lokführergewerkschaft ASTB plant am 30. November und am darauffolgenden 1. Dezember ebenfalls die Arbeit niederzulegen. Sie ruft alle Lokomotivführer in Belgien dazu auf, sich diesem ersten 48-Stunden-Streik anzuschließen.

Die ASTB will nicht nur gegen den hohen Arbeitsdruck aufgrund von Personalmangel streiken, sondern auch für mehr Sicherheit. Die Gewerkschaftsvorsitzende Tiffany Deruiter sagte dazu: „Alleine im ersten Semester dieses Jahres ist die Zahl der Vorbeifahrten bei roten Signalen um 83 % angestiegen. Das ist angesichts der heutigen Technologien, die Lokführer vor menschlichen Fehlern schützen sollen, inakzeptabel. Die Sicherheit ist in Gefahr.“

Die Gewerkschaft führt dies auf durch Überstunden übermüdete und unkonzentrierte Lokführer zurück. Ob es tatsächlich zu drei Streiktagen bei der Bahn zum Monatswechsel kommen wird, bleibt abzuwarten. In den kommenden Tagen finden zwischen der Bahn und den Gewerkschaften Schlichtungsgespräche statt. Erst am 5. Oktober hatten die Eisenbahner aus den gleichen Gründen gestreikt.