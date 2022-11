Im Kurzfilm "It’s Deviltime" taucht König Philippe als Coach der Roten Teufel auf

Belgiens Monarch, König Philippe, taucht in einem Kurzfilm auf, der für die belgische Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar werben soll. In dem Film fungiert der König bei einer Trainingseinheit vor der Abreise der Roten Teufel als Trainer, der von der Seitenlinie aus Anweisungen gibt. In dem Streifen ist auch zu sehen, wie der König und Nationaltrainer Roberto Martinez im Palast gemeinsam an der Strategie der Teufel feilen.