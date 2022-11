Schlechtes Wetter und viel Verkehr - 425 km Stau: Neuer Rekord für 2022 in Belgien

Der neue belgische Staurekord erfolgte wohl aufgrund von besonders viel Verkehr, Wind und Regen sowie schlechter Sicht durch längere Dunkelheit am frühen Morgen.

Seit Anfang November häufen sich die Staurekorde in Belgien. Am Montag, den 7. November, gab es morgens 370 km Stau und am Donnerstag, den 10. November, staute sich der Verkehr während der abendlichen Stoßzeit auf 411 km.

An diesem Tag begann das lange Allerheiligen-Wochenende und viele Menschen fuhren in den Kurzurlaub. Hinzu kamen dann noch einige Unfälle.