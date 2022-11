Wer ist die Frau auf diesem Foto? Ein Fotograf fand vor Jahren eine Filmrolle und sucht jetzt die Fotografin

Carlo Valkenborgh, ein Fotograf aus Hasselt in der Provinz Limburg, hat 2004 in Antwerpen auf der Straße eine Filmrolle gefunden. Einige Jahre später entwickelte er den Film in seinem Labor und auf den Fotos sind spielende Kinder in Brasschaat bei Antwerpen, aber auch Fotos aus Berlin (Foto unten) und eben dieses Selbstportrait mit Kamera (Foto oben) zu sehen. Jetzt sucht der Fotograf die Frau, von der er vermutet, dass sie die Fotografin ist. Er will die Bilder der Person geben, die sie gemacht hat.