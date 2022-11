Zwei Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren getötet: Vater wurde festgenommen

Die beiden Kinder, zwei Mädchen im Alter von 5 und 8 Jahren wurden auf dem Bauernhof in der Sijslostraat in Waardamme (Foto) in Westflandern getötet. Die Kinder wohnten bei ihrem Vater auf dem Hof. Die Eltern haben sich vor einigen Monaten getrennt und die Mutter der Kinder war aus dem Anwesen ausgezogen. Was genau am Mittwoch in dem Bauernhof passiert ist, muss noch ermittelt werden.

Nach dem die Leichen der Kinder entdeckt wurden, war der Vater verschwunden. Die Polizei startete daraufhin gemeinsam mit der Feuerwehr eine Suchaktion, denn der Notdienst ging davon aus, dass sich der Mann das Leben nehmen würde. Letztendlich konnte er gefunden werden. Die Polizei nahm ihn sofort fest.

Der Mann wird im Zuge der Ermittlungen zu seinen Motiven noch verhört werden. Inzwischen sind Psychologen in der Schule der beiden Mädchen, um dort alle Betroffenen, die Schulkinder und das Lehrpersonal, zu begleiten. Der Mutter der getöteten Kinder stehen bereits seit Mittwochabend Personen zur Begleitung bei.