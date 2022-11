Chefin der flämischen Behörde für die Kleinkindbetreuung tritt nach anhaltenden Missständen zurück

In einer E-Mail an die Mitarbeiter erklärt Verhegge, dass sie ihren "Traumjob" aufgeben müsse. "Der tragische Tod eines Kindes in der Kinderbetreuung, der mich vom ersten Tag an sehr betroffen gemacht hat, hat einen Sturm der Kritik ausgelöst, der in einem sehr persönlichen Angriff auf mich als leitende Beamtin gipfelte", schreibt Verhegge. "Ich wollte weiterkämpfen, weil ich es angesichts des Engagements, das ich täglich in unserer Behörde sehe, so ungerecht finde, aber das ist jetzt nicht mehr möglich.

Verhegge hofft, dass ihre Entscheidung positive Folgen für die Kinderbetreuung in Flandern haben wird.