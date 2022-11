Datenschutzbehörde warnt Fußballfans vor Apps, die in Katar aufs Telefon installiert werden müssen: altes, leeres Telefon benutzen

Die belgische Datenschutzbehörde ruft Fußballfans auf, die zur Weltmeisterschaft nach Katar reisen, vorsichtig mit zwei Telefon-Apps umzugehen, die sie in dem Gastgeberland wahrscheinlich installieren müssen. Die Behörde empfiehlt den Fans, ein altes, leeres Telefon zu benutzen. Eine Untersuchung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Norwegen zeigt, dass die Apps, die Katar verpflichtet, nicht den Schutz der Privatspähre garantieren. "Es besteht eine reale Chance, dass die Besucher der Fußballweltmeisterschaft, insbesondere gefährdete Gruppen, von den katarischen Behörden überwacht werden", so die norwegische Regierung.