Disziplinarverfahren gegen 13 Studierende der KUL nach einer "riskanten und unverantwortlichen" Taufe

Nachdem die Staatsanwaltschaft in Antwerpen die Ermittlungen gegen ZOV aufgrund mangelnder Beweise eingestellt hat, strengte die KU Leuven wohl Disziplinarstrafen gegen 13 Studenten der Vereinigung an, die an ihrer Universität studieren. Für mehrere Studenten beschloss die Universität den Rausschmiss.

Der Rechtsbeistand der Studenten erklärte, seine Klienten würden die Strafen verstehen und akzeptieren.