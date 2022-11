Brüsselerin, Burgfrau, Tochter eines der reichsten Belgier, Harvard-Abschluss: gestatten Alexia Bertrand, die neue Budgetstaatssekretärin

Bertrand studierte Rechtswissenschaften an der französischsprachigen UCL und erwarb anschließend einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften an der Harvard Law School in den USA. Zunächst arbeitete Bertrand als Anwältin, unter anderem für die Kanzleien Clifford Chance und Linklaters in Brüssel. Anschließend war sie u. a. Assistentin für Wirtschaftsrecht an der UCL.