Einzigartige Bilder zeigen 12 der 13 Limburger Wölfe im Rudel

Das Wolfsrudel hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf einer Wiese in Sonnis-Helchteren versammelt. Es ist das erste Mal, dass so viele Wölfe außerhalb des Militärgeländes gefilmt werden konnten.

Normalerweise kommen Wölfe nicht in so großer Zahl zusammen. Die Beute, die sie in Belgien jagen - Rehe und Wildschweine - können leicht von einem erwachsenen Tier allein getötet werden.

Es gibt jedoch eine Erklärung für diesen großen Ausflug. Es handelte sich gewissermaßen um einen Schulausflug: Die Jungtiere, die in diesem Jahr geboren wurden, sollen die Gegend kennen lernen. Die Bilder zeigen also acht Wolfswelpen, zwei Einjährige und erfahrenere Eltern.