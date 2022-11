Gefängnis von Vorst in Brüssel nach 112 Jahren endgültig geschlossen

Am Samstag sind auch die letzten Wärter und Insassen aus der total veralteten Haftanstalt von Vorst in Brüssel nach Haren gezogen, wo seit einigen Wochen ein funkelnagelneues “Gefängnisdorf” bezogen wird. Wie es in Vorst zuletzt ausgesehen hat, zeigt diese Reportage des ersten TV-Senders der VRT.