Kriminelle fischen nach Fotos von Personalausweisen: So vermeiden Sie den Datenklau

Der Cybercrime-Experte hat festgestellt, dass Identitätsbetrug in der Regel in bestimmten Zeiträumen auftaucht. In den letzten zwei Jahren hat die Polizei im Bezirk Antwerpen vor allem im Herbst mehr Meldungen erhalten. "Es betrifft die Monate September bis Januar. Wir haben keine unmittelbare Erklärung dafür, warum das so ist. Leider können wir keine konkreten Zahlen nennen, aber es ist definitiv ein Trend”, sagte Van Bortel.