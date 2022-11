Leiche der in Peru vermissten Natacha de Crombrugghe wird Sonntag nach Belgien überführt

Natacha de Crombrugghe wurde zuletzt am 24. Januar lebend gesehen, als sie eine Herberge in der Ortschaft Cabanaconde verließ, um allein eine Wanderung durch den Colca-Canyon, eine tiefe Schlucht im Süden des Landes, zu unternehmen. Am 21. September wurden die sterblichen Überreste von Natacha de Crombrugghe durch Zufall von Fischern am Ufer des Rio Colca entdeckt. DNA-Tests bestätigten, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um die vermisste Belgierin handelt.

Nach Angaben der peruanischen Polizei war der Tod der 28-Jährigen ein Unfall. Sie soll in den Fluss gefallen sein. Ihre Knochen wurden durch die Kraft des aufgewirbelten Wassers gebrochen. Die Leiche von Natacha de Crombrugghe wurde etwa 3 km weit mitgeschleift, bis sie in den Felsen stecken blieb. Die Staatsanwaltschaft bestätigt ebenfalls, dass es keine Hinweise auf ein Verbrechen gibt.