7.000 Teilnehmer joggen beim Urban Trail durch renoviertes Museum und Rathaus in Antwerpen

"Was den Urban Trail so beliebt macht, ist, dass es nicht auf Leistung ankommt. “Es gibt keine Zeitmessung, man muss also keine Leistung bringen", sagte der Bürgermeister von Edegem, Koen Metsu (N-VA), der ebenfalls mitlief. "Was auch Spaß macht, ist, dass man an Orte entdeckt, an die man sonst nicht käme. Zu meiner Schande war ich noch nicht im renovierten KMSKA gewesen. Das ist also meine erste Begegnung mit diesem wunderschönen Gebäude."