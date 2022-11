Enttäuschung und Kritik über Ergebnis der Klimakonferenz: nicht genug für Menschheit und Planeten

Nach mehr als zweiwöchigen Verhandlungen haben die 200 teilnehmen Staaten auf der UN-Klimakonferenz in Ägypten sich doch noch zu einer Abschlusserklärung durchgerungen. Nach mehr als 30 Jahren ist die Einrichtung eines Fonds für klimabedingte Schädten eine beschlossene Sache. Konkrete Fortschritte bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen sind jedoch nicht zu verzeichnen. Die Klimakonferenz in Sharm-el-Sheik hat zwar ein "historisches" Abkommen hervorgebracht, so der Vorsitzende Sameh Shoukry, aber die ersten Reaktionen waren enttäuschend.

Die Europäische Union, vertreten von EU-Klimakommissar Frans Timmermans, reagierte enttäuscht: "Was heute erreicht wurde, ist kein ausreichender Fortschritt für die Menschheit und den Planeten. Die Erklärung legt den größten Emittenten von Treibhausgasen keine Verpflichtung auf, ihre Emissionen schneller zu reduzieren.

In Bezug auf Verluste und Schäden befinde sich die EU in einem "moralischen Dilemma", so Timmermans. Die Vorschläge, die in Sharm-el-Sheikh auf dem Tisch lagen, gingen nicht weit genug, aber Timmermans argumentierte, dass die EU den Fonds, für den gefährdete Länder jahrzehntelang gekämpft haben, nicht absägen. Das wäre ein "großer Fehler und eine verpasste Chance" gewesen.”