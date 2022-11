Flanderns Umweltministerin blieb der COP27 fern und äußert Kritik: Entschädigungsfonds widerspricht belgischer Position

Die flämische Umweltministerin Zuhal Demir (Nationalisten, N-VA) hat die Ergebnisse derUN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh am Sonntag in den Nachrichten des privaten TV-Senders VTM kritisiert. Die Landesministerin will die Einrichtung eines Fonds für die Schäden von Klimakatastrophen, eine langjährige Forderung der Entwicklungsländer, nicht unterstützen.