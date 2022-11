Klingelt die Kasse in Katar für den belgischen Fußballbund?

Der Eindruck, dass sich die Sponsoren in diesem Jahr scheinbar zurückhalten, wird jedoch durch sie selbst widerlegt. Eine kleine Umfrage bei einigen Sponsoren - darunter Carrefour, Côte d'Or, Jupiler, ... - zeigt, dass sie in der Tat wie gewohnt auf die Marke setzen, mit Kampagnen, die "ungefähr den gleichen Umfang" haben wie in den Vorjahren. Alle betonen jedoch ausdrücklich, dass sie keine Partner der FIFA oder der Weltmeisterschaft in Katar sind und sich ihre Kampagne ausschließlich auf die Roten Teufel konzentriert.