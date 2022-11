Regelrechte Garneleninvasion an der Küste: "Fänge von 4.000 Kilo in wenigen Tagen".

"Während einer Garnelenexplosion liegt der Fang pro Schiff zwischen 2.000 und 6.000 Kilo pro Woche, je nachdem, wie viel Glück der Fischer hat. Ich habe gehört, dass in letzter Zeit 3.000 bis 4.000 Kilo in nur drei bis vier Tagen gefangen wurden. Normalerweise sind sie schon mit 2.000 Kilo in einer ganzen Woche zufrieden."

Die aktuellen Rekordfänge sind ein willkommener Glücksfall für die Garnelenfischer, die wie so viele andere Sektoren mit den hohen Treibstoffpreisen zu kämpfen haben. Von dem Rekordertrag, so Den Heijer, werden die Verbraucher jedoch nicht sofort etwas im Einzelhandelspreis bemerken.

Der Großhandelspreis, den die Garnelenfischer derzeit erhalten, liegt nach wie vor bei etwa 5 € pro Kilogramm. Bei der letzten großen Garnelenexplosion im Jahr 2018 hat sich der Preis aufgrund des großen Angebots halbiert.